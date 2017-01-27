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Публикации за 27.01.17

Советник Трампа раскрыла темы предстоящей беседы президентов США и России

Советник Трампа раскрыла темы предстоящей беседы президентов США и России

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора, который запланирован на 28 января, обсудят, как «побороть радикальный исламский терроризм», а также ряд других вопросов. Об этом сообщила советник Трампа Келлианн Конуэй.

«Я предполагаю, что они обсудят… совместную работу по вопросу, как эти две нации, возможно, могли бы побороть радикальный исламский терроризм», – сказала она в интервью телеканалу CBS, передает РИА «Новости».

Конуэй также сообщила, что вскоре возможно ослабление санкций в отношении России. «Все это находится в процессе рассмотрения», – сказала она в четверг в эфире дургого американского телеканала Fox News, уточняет «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», сегодня журналист издания Politico Сьюзан Глассер сообщила, что администрация Дональда Трампа, вероятно, готовится в одностороннем порядке снять санкции, существующие в отношении РФ.

Между тем пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают, насколько сообщения СМИ соответствуют действительности.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

Вашингтон. Другие новости 27.01.17

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