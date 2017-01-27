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Трамп запланировал беседу с Путиным на 28 января / Он рассчитывает поладить с Россией
Sharij.net

Трамп запланировал беседу с Путиным на 28 января Он рассчитывает поладить с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в скором времени пообщаться по телефону с президентом России Владимиром Путиным. «Он мне звонил, когда я победил на выборах. После этого мы не беседовали. Думаю, побеседуем вскоре», – сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. Он заявил, что будет стремиться наладить хорошие отношения с Россией, поскольку это выгодно обеим странам.

«Мы должны наладить отношения с Россией, как и с другими. Возможно, у нас это не получится, но мы будем пробовать», – сказал новый президент США. По его словам, «если нам удастся поладить с Россией, будет здорово, будет хорошо и для России, и для нас». Он также добавил, что в этом случае США и Россия «вместе вышибут дух» из «Исламского государства», назвав эту запрещенную в России и ряде других стран террористическую организацию «заболеванием».

Как передает CNN со ссылкой на источники в администрации американского президента, разговор назначен на субботу, 28 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа действительно может состояться в субботу, передает РИА «Новости».

Напомним, на днях стало известно, что сенат США занят подготовкой законопроекта, который урежет полномочия президента Дональда Трампа в части снятия санкций, введенных в отношении России предыдущей администрацией Барака Обамы. В частности, Трамп не сможет отменить ограничительные меры без одобрения Конгресса.

Отметим, еще до своего официального вступления в должность президента США Дональд Трамп заявил о возможности снятия санкций с России в том случае, если американским властям удастся заключить с Москвой соглашение о существенном сокращении ядерных вооружений.

Между тем, до начала предвыборной гонки за кресло главы США Дональд Трамп выступал за введение экономических санкций в отношении России, называя правительство в Москве самой большой проблемой для Вашингтона.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 27.01.17

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