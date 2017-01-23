Американский сенат хочет запретить отмену антироссийских санкций

Публикации за 23.01.17

Сенаторы США готовят законопроект, который урежет полномочия президента Дональда Трампа в части снятия санкций, введенных в отношении России предыдущей администрацией Барака Обамы. В частности, Трамп не сможет отменить ограничительные меры без одобрения Конгресса.

Законопроект готовятся представить сенаторы Джон Маккейн и Чак Шумер, сообщает издание Politico. По их мнению, отмена санкций покажет России, что она может и дальше «вмешиваться» в выборы в США и делать «плохие вещи». Сенаторы считают, что новая норма получит поддержку и республиканцев, и демократов.

Напомним, еще до своего официального вступления в должность избранный президент США Дональд Трамп заявил о возможности снятия санкций с России в том случае, если американским властям удастся заключить с Москвой соглашение о существенном сокращении ядерных вооружений.

«Они (страны Запада – прим. ред.) ввели санкции против России. Давайте посмотрим, сможем ли мы заключить с Россией какие-нибудь хорошие сделки, – сказал Трамп. – К примеру, я думаю, можно начать с того, что ядерное оружие должно быть значительно сокращено, это могло бы быть составной частью этого процесса».

Стоит отметить, что до старта предвыборной гонки за кресло американского лидера Дональд Трамп выступал за введение экономических санкций в отношении России, называя правительство в Москве самой большой проблемой для Вашингтона.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 23.01.17

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