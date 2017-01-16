Трамп готов снять санкции с России в обмен на ядерное разоружение / Он просит Москву значительно сократить ядерное оружие

Публикации за 16.01.17

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о возможности снятия санкций с России в том случае, если американским властям удастся заключить с Москвой соглашение о существенном сокращении ядерных вооружений. Такое заявление он сделал в интервью изданиям The Times и Bild.

«Они (страны Запада – прим. ред.) ввели санкции против России. Давайте посмотрим, сможем ли мы заключить с Россией какие-нибудь хорошие сделки, – сказал Трамп. – К примеру, я думаю, можно начать с того, что ядерное оружие должно быть значительно сокращено, это могло бы быть составной частью этого процесса».

«Сейчас Россия сильно страдает из-за санкций, но я полагаю, что может что-нибудь получиться, чтобы многие оказались в выигрыше», – добавил он.

Трамп отметил, что сторонам «нужно договариваться» и «осуществлять то, что они должны делать, чтобы поступать по справедливости».

Новоизбранный американский президент также раскритиковал вмешательство России в сирийский конфликт: «Это очень плохо». По его словам, Алеппо находится в ужасной гуманитарной ситуации. По его мнению, США упустили возможность предпринять действия в сирийском конфликте, теперь уже «слишком поздно».

Кроме того, Трамп назвал решение об открытии границ для беженцев, принятое канцлером Германии Ангелой Меркель, «катастрофической ошибкой». При этом он отметил, что испытывает «большое уважение» в отношении немецкого канцлера: «У меня есть ощущение, что она – превосходный лидер».

Говоря в целом о ЕС, Трамп назвал Евросоюз «инструментом для достижения целей» Германии, а решение Великобритании о выходе из ЕС – «великолепной вещью». По мнению избранного президента США, миграционный кризис стал «последней каплей», заставившей британцев проголосовать за Brexit. Трамп предположил также, что примеру Великобритании последуют и другие государства.

Трамп при этом признался, что состояние Евросоюза его не волнует. «ЕС был основан отчасти для того, чтобы превзойти США в торговле, не так ли? Так что мне довольно безразлично, насколько един или расколот Евросоюз», – заключил он.

Напомним, что в декабре прошлого года Трамп заявил, что «США должны значительно усилить и увеличить свой ядерный потенциал». Позже представитель Трампа Джейсон Миллер объяснил его слова. Как отметил Миллер, избранный президент «имел в виду угрозу распространения ядерного оружия, а также крайнюю необходимость предотвратить его – в особенности среди террористических группировок и нестабильных и неподконтрольных режимов».

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 16.01.17

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