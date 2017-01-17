До выборов Трамп был ярым приверженцем антироссийских санкции

Публикации за 17.01.17

До старта предвыборной гонки избранный президент США Дональд Трамп выступал за введение экономических санкций в отношении России, называя правительство в Москве самой большой проблемой для Вашингтона, передает CNN. В частности, телеканал опубликовал ряд интервью 2014 года, в одном из которых Трамп заявил о согласии с Миттом Ромни и оценке России как «геополитического противника для США номер один».

В другом интервью Трамп заявлял о необходимости навредить России при помощи мер экономического характера. «Есть много вещей, которые мы могли бы сделать России в плане экономики», – утверждал теперь уже избранный президент. Он также подчеркивал, что Москва «не является сильной с экономической точки зрения». Кроме того, Трамп заявлял, что «мы (США- прим. ред.) должны показать силу».

Напомним, 14 января избранный президент США заявил, что сохранит санкции в отношении России «в течение какого-то периода времени», однако не исключает их отмены в будущем. Затем в интервью The Times Трамп предложил России сократить ядерные вооружения в обмен на снятие санкций. Он также назвал вмешательство России в сирийский конфликт «очень плохой вещью», но добавил, что вторжение США в Ирак вообще было «худшей ошибкой в истории страны».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 17.01.17

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