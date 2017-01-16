«Неприемлемо для России»: в Совфеде отвергли условия Трампа для отмены санкций / А в Кремле инициативу не комментируют: «Пусть сначала вступит в должность!»

Публикации за 16.01.17

В Совете Федерации сочли неприемлемыми объявленные новоизбранным президентом США Дональдом Трампом условия для снятия антироссийских санкций. Ранее Трамп в интервью западным СМИ предложить отменить ограничительные меры в отношении России в обмен на существенное сокращение российских ядерных вооружений.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич подчеркнул в комментарии радиостанции «Говорит Москва», что, прежде всего, американцы должны сократить количество своих боеприпасов в соответствии с ранее достигнутыми международными договоренностями.

«Мы определили рубеж в 1550 боеприпасов. Пусть американцы хотя бы до этого уровня сократят, а потом мы будем с ними говорить в отношении ядерного вооружения, – отметил сенатор. – Россия и американцам в частности, и НАТО… уступает значительно. И когда мы говорим о сокращение, есть так называемый баланс достаточности».

Клинцевич напомнил, что Россия имеет оборонительную концепцию вооружений, а нынешний ядерный потенциал нужен для обеспечения безопасности страны.

«Вооруженные силы не представляют опасности ни для одной страны, потому что, с учетом территории, они едва обеспечивают безопасность наших границ. Мы имеем концепцию оборонительную. И то, что у нас есть, направлено на обеспечение безопасности нашей страны, – заявил он, подчеркнув, что Россия «не собирается ни на кого нападать».

В свою очередь, председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что отмена санкций для России не является самоцелью, ради которой можно жертвовать чем-то в сфере безопасности. «Отмена санкций для России точно не самоцель. И даже не стратегическая цель, ради которой надо чем-то жертвовать, тем более в сфере безопасности, – приводит слова сенатора РИА «Новости». – Мы считаем их дурным наследием уходящей команды Белого дома, которое нужно отправить вслед за ней в историю». При этом он призвал не спешить придавать статус официальной инициативы словам Трампа «о некоем возможном «размене» ядерного разоружения на отмену санкций».

Между тем в Кремле отказались прокомментировать предложение Трампа до его инаугурации. «Давайте наберемся терпения и дождемся момента вступления господина Трампа в должность действующего президента США, и потом уже будем оценивать те или иные инициативы», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Говоря о возможности сокращения ядерного вооружения России, пресс-секретарь президента отметил, что сейчас каких-либо переговоров по этой теме не ведется.

Касаясь вопроса отмены санкций, представитель Кремля напомнил слова Владимира Путина, подчеркнув, что «санкции – это не вопрос российской повестки дня как во внутреннем плане», так и в ходе общения с зарубежными партнерами, передает «Интерфакс».

Ранее сегодня, избранный президент США Дональд Трамп в интервью изданиям The Times и Bild высказался за необходимость заключения ядерной сделки с Москвой ядерных в рамках переговоров о снятии западных санкций в отношении РФ. По его мнению, можно поставить условие по значительному сокращению российского ядерного арсенала в обмен на смягчение наложенных на Россию санкций.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 16.01.17

Япония открывает безвизовое авиасообщение с Южными Курилами. / «И тут выхожу я – весь в белом и в жабо». Претенденты на губернаторство вкатятся в кампанию на новой транспортной схеме. / В мэрии Нижневартовска нашли коррупционера. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»