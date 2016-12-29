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Публикации за 29.12.16

Глеб Кузнецов: Самый большой риск в 2017 году – погружение в чужие проблемы и игнорирование собственных

Глеб Кузнецов: Самый большой риск в 2017 году – погружение в чужие проблемы и игнорирование собственных

Самой главной опасностью для России в наступающем 2017 году известный политолог Глеб Кузнецов назвал погружение в чужие проблемы и игнорирование своих собственных. Об этом он сказал в интервью РИА «Новый День».

«Самый большой риск – это то, что мы окончательно перестанем жить собственной жизнью, будем сидеть перед телевизором и потреблять новости о выборах в Германии, в Европе, о том, что Трамп сделал или не сделал. Забудем есть, пить, и умрем от голода и жажды», – подчеркнул Кузнецов.

При этом среди основных внутриполитических рисков политолог назвал социальную стагнацию в регионах. «Думаю, что прелесть в том, что у нас действительно достигнута полная стабильность и ничего нового не происходит», – обратил внимание эксперт.

В то же время Кузнецов прогнозирует и возможные проблемы, связанные с отечественной экономикой. «Могут быть проблемы связанные с экономическим развитием, то есть низкие цены на энергоносители, высокая зарегулированность экономики, отсутствие желания что-то делать, кроме как ждать повышения этих цен», – считает политолог.

Основные внешнеполитические риски для России, по мнению Кузнецова, несет в себе сирийская кампания. «Внешняя политика – это продолжение и увеличение жертв сирийской войны, превращение этой войны в крайне непопулярную», – уверен эксперт.

Москва, Мария Вяткина

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