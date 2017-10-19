Собчак-2018: Зюганову и Жириновскому нужно опасаться провала / Политолог Глеб Кузнецов о «президентских» перспективах скандальной телеведущей

Эпатажность и популизм могут обеспечить скандальной телеведущей Ксении Собчак, заявившей накануне о своем намерении побороться за пост президента РФ, победу даже над такими опытными политиками, как Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный российский политолог Глеб Кузнецов.

Эксперт обратил внимание, что выдвижение Собчак своей кандидатуры на пост главы государства – ее законное право, и при этом отметил, что оно не стало сногсшибательной неожиданностью.

«Собчак – фигура медийная, известная, в том числе, своей политической позицией, а не только светской жизнью», – сказал он.

В этой связи политолог подчеркнул, что не стоит считать Собчак по умолчанию слабым кандидатом. «Актуальный мировой опыт показывает, что люди охотно голосуют за новые лица, за ярких – на грани эпатажа и за этой гранью – людей», – отметил он.

Одновременно он выразил уверенность в том, что при качественной предвыборной кампании Собчак вполне способна потеснить на политической арене мастодонтов отечественной политики.

«Я считаю, что она может не просто составить конкуренцию, но и выиграть у таких проверенных наших политиков, как Геннадий Андреевич Зюганов, или Владимир Вольфович Жириновский. Недаром, они очень агрессивно ее атаковали, тем самым, принеся ей определенную пользу», – сказал эксперт.

При этом Кузнецов отметил, что сейчас еще рано оценивать Собчак, как кандидата в президенты и сравнивать ее с другими выдвиженцами.

«Объявление о выдвижении и попадание в бюллетень – это не одно и тоже. Сейчас рассуждать о Собчак – чем она лучше или хуже, чем все остальные – нелепо. Нужно подождать выдвижения тех, кто хочет, подождать, когда люди обнародуют свои избирательные программы – тогда будем смотреть. Внешне она мне нравится больше, чем Зюганов или Жириновский», – отметил эксперт.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.10.17

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