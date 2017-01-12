Глеб Кузнецов: В 2017 году Россия разочаруется в Трампе

Публикации за 12.01.17

Главным политическим событием России в 2017 году станет разочарование в новом президенте США Дональде Трампе. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал известный российский политолог Глеб Кузнецов, комментируя первую пресс-конференцию Трампа после его избрания.

«По результатам «исторической» пресс-конференции готов подтвердить свой недавний прогноз: главным событием 2017 года в российской политике станет разочарование в президенте Трампе. Нарциссизм быстро надоест нашей части аудитории. Все взрослые и опытные люди. С чего мы в конце концов взяли, что Хиллари (Клинтон) вела бы более жесткую политику в адрес России, чем Трамп», – подчеркнул Кузнецов в комментарии на своей странице в «Фейсбуке».

В доказательство эксперт привел слова самого Трампа на этот счет. «Неужели вы действительно верите, что Хиллари (Клинтон) была бы жестче с Путиным, чем буду я? В это на самом деле кто-то верит?», – сказал новый президент США.

По мнению Кузнецова, позиция Трампа в вопросе в будущем отношении Москвы и Вашингтона свелась к «уважению/неуважению» и тому, что если Путин так любит Трампа, то это «актив, а не проблема».

Новый президент США на пресс-конференции также продемонстрировал «новый политический язык», который напоминает маркетологию «Магазин на диване», считает Кузнецов.

«Звериная серьезность в оперировании превосходными степенями, становящимися визитной картой нового политического языка. Большой избыток слов типа «brilliant» или «outstanding». А так же на все лады: «Вам понравится», «Вы будете довольны», «Им понравится, что мы делаем», «Они нас зауважают», «мы сотворим несколько beautiful things» и прочей маркетологии в стиле «Магазин на диване», – обратил внимание политолог.

По его мнению, ответы Трампа на вопросы журналистов, а также его языковая игра показали нежелание нового президента «говорить по существу». «Смешанное одновременно и чисто языковое (вам понравится, я подпишу ряд документов, вы будете в восторге, хорошие люди придут и все исправят) и содержательное нежелание обсуждать чего бы то ни было по существу, даже там, где это можно было бы сделать легко и без рисков» – подчеркнул эксперт.

Кузнецов однако отметил, что несколько вопросов все же удостоились настоящего ответа от нового главы Белого Дома.

«Официально признаны наличие хакерского давления извне на кампанию демократов. Подчеркнуто, что хакинг американской безопасности извне – угроза глобальная, в том числе и китайская, а не чисто российская», – пишет Кузнецов.

Москва, Мария Вяткина

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