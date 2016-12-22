Глеб Кузнецов: Обновление Госдумы наткнулось на «подводные камни»

Публикации за 22.12.16

По итогам работы осенней сессии Государственную думу VII созыва можно назвать скорее «заявкой на будущее», чем действительно «новой Думой» с новой ролью в политическом механизме, как было заявлено. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал известный политолог Глеб Кузнецов. По его мнению, на пути к действительно «новой Думе» есть ряд проблем и «подводных камней».

Эксперт обратил внимание, что попытки повысить уровень дисциплины в нижней палате наталкиваются на неприятие депутатов, что может служить тревожным сигналом.

«Публичный бунт коммунистических тетушек против ухода с работы позднего – это только вершина айсберга. Депутаты – и они этого не скрывают в личном общении – недовольны. Они (во всяком случае, сами они так себя ощущают) избраны представителям миллионов, а не наняты на работу чиновниками», – отметил Кузнецов в комментарии на своей странице в «Фейсбуке».

«Сделка «разрушение парламентской традиции разболтанности и личного неучастия нежелающих депутатов в делах палаты в обмен на повышение статуса депутата и роли Палаты» выглядит пока не завершенной во второй части с точки зрения «низа палаты», – констатировал Кузнецов.

Еще одной важной и пока нерешенной проблемой политолог назвал отсутствие яркой собственной повестки, которую могла бы формировать именно Дума.

«Госдума существует в пространстве «без сюжета», нет программыреформыидеи, которая доминирует в публичном образе палаты. У Госдумы нет проекта – аналога «майских указов» или «инноваций». Госдума пока не стала органом, производящим «сюжеты». Учитывая, что таких органа в России два – Президент и Правительство, сложно ее в этом упрекнуть. Но если есть амбиции на «другую Думу», то что-то с этим делать придется», – подчеркнул эксперт.

По его мнению, за осеннюю сессию также не были реализованы амбиции и чаяния депутатов-одномандатников, которые надеялись, что «в Думе их – ожидает совсем другая жизнь». Как отметил Кузнецов, вопрос о статусе депутата в общественном мнении и внутри «гигантской российской властной пирамиды» как стоял, так и стоит, и одномандатники все еще вынуждены играть по «казарменным правилам».

При этом политолог подчеркнул, что время работает против руководства палаты.

«Володину приходится все время что-то делать, производить новости, чтобы просто «оставаться на месте». И это, пожалуй, самая большая проблема. В деле повышения статуса Палаты не победить одному, в то время как остальные изображают массовку. Парламент – это таки коллектив, основанный на добром старом «что касается всех, обсуждается всеми», – выразил уверенность Кузнецов.

Он обратил внимание, что для создания действительно «нового парламента», нужно, чтобы новые депутаты показали себя. «А это в том числе невозможно без некоторой эмансипации этих самых депутатов от правил. Как старых, так и новых дисциплинарных», – считает эксперт.

Вместе с тем Кузнецов отметил, что «новой Думе» все-таки удалось достичь определенных успехов. Во-первых, был принят федеральный бюджет – в срок, но с правками и согласительными процедурами в умеренном варианте. «Правительство получило то, что хотело. ГД показала себе и избирателям, что способна быть стороной в разговоре, а не просто штампом», – констатировал эксперт.

Также удалось поднять социальный рейтинг палаты, и «новая Дума» пока в лице руководства смогла создать информационный поток, иллюстрирующий свою «новизну».

«Вот депутаты не пускают клерков АП в зал заседаний, вот ГД сопротивляется Правительству и предлагает ему собственные меры и так далее. Это действительно выглядит новым словом в нашем закрытом политическом мирке», – считает политолог.

По его мнению, Госдуму ждет интересный год. «Год, когда Палате и ее спикеру предстоит борьба прежде всего с собой, с культурой и традицией «российской чиновничьей службы», эффективно блокирующей появление любой собственно парламентской традиции, традиции коммуникации по значимым вопросам и публичного прихода к удовлетворяющим всех решению. Победят (на это надеемся) – будет хорошо, не победят – ничего не поменяется», – заключил политолог.

Москва, Мария Вяткина

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