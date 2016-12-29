Павел Данилин: Кремлю нужно обратить внимание на «турбулентность» элиты / … и не возлагать слишком большие надежды на Трампа

Публикации за 29.12.16

Дестабилизирующими факторами в 2017 году для России могут стать излишние надежды, которые появились вместе с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США и «турбулентность» российской элиты. Такое мнение высказал в интервью РИА «Новый День» генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин. По его оценке, тенденции, которые сейчас наблюдаются в российской экономике, политической и социальных сферах говорят о том, что грядущий 2017 год может стать лучше предыдущего.

«Главные опасности я вижу две: первое – переоценка тех возможностей, которые открылись с приходом Трампа. Но очевидно, что Кремль не допустит этого, потому что многократно сам говорил об этом, а внешнюю политику определяет именно Кремль. Второе – разлад, турбулентность в элитах на фоне грядущих президентских выборов в связи с наличием интересантов, которые бы хотели получить максимум «пряников» от участия в выборах главы государства», – сказал Данилин.

Вместе с тем эксперт отметил, что «экономическая и внешнеполитическая конъюнктура улучшаются». «При цене на нефть, которую мы сейчас видим, вероятность дефицита бюджета практически снижается до нуля. У нас, тем более, пока есть деньги в резервном фонде, они конечно, должны были закончиться в 2017 году, но если, опять же, те тенденции, которые мы видим, сохранятся, они не закончатся», – обратил внимание эксперт и добавил, что в этой ситуации радикального ухудшения положения населения ждать не приходится.

«Соответствующим образом не приходится ждать и социальных волнений. Судя по тем трендам, которые мы сейчас наблюдаем, будущий год будет немножко лучше, чем прошедший», – считает Данилин.

Москва, Мария Вяткина

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