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Публикации за 29.12.16

Анатолий Вассерман: Надежды на лучшее появятся после отставки экономического блока правительства РФ

Анатолий Вассерман: Надежды на лучшее появятся после отставки экономического блока правительства РФ

Известный интеллектуал, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман считает, что главную опасность для развития России в 2017 году таит в себе экономический блок федерального правительства. Чтобы избежать рисков в экономике, необходимо его заменить, сказал он в интервью РИА «Новый День».

«Если ход событий сохранится в ныне предвидимых пределах, то главной угрозой развитию РФ останется экономический блок федерального правительства, а главной надеждой на лучшее будущее – замена всего аппарата этого блока от министров до последнего клерка, участвующего в сборе информации и/или подготовке решений», – считает эксперт.

При этом Вассерман отметил, что во всём мире, как в Российской Федерации, серьёзно меняется обстановка, в связи с чем прогнозировать развитие ситуации весьма сложно.

«В частности, ещё несколько месяцев назад почти никто не верил в победу Трампа на выборах президента Соединённых Государств Америки, а сейчас вряд ли можно угадать, удастся ли христианскому демократическому союзу, уже более десятилетия составляющему основу парламентской коалиции Германии, остаться частью правящего большинства после новых выборов», – обратил внимание Вассерман.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.12.16

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