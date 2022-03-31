Прогноз Вассермана: Украину ждет русское будущее

Российская спецоперация на Украине по сути является антитеррористической, и может закончиться объединением русских России и Украины. Такое мнение в комментарии высказал депутат Госдумы, известный телеведущий и публицист Анатолий Вассерман. По его оценке, независимость Украины опасна как для нее самой, так и для других государств.

«Главная проблема Украины – это громадное русское большинство ее граждан. По данным социологической службы «Гэллап» за 2008 год, доля русских на Украине и в РФ была практически одна и та же – пять человек из шести. Соответственно, любой, кто хочет быть независимым политиком независимой Украины, вынужден действовать против интересов громадного большинства граждан Украины. И это делает идею независимости Украины опасной для самой Украины», – подчеркнул парламентарий.

В этой связи Вассерман обратил внимание, что сложившаяся ситуация не оставляет надежды мирно сохранять независимость Украины. «По мере того, как выявляется пагубность идеи отделения украинцев от остальных русских, внутреннее напряжение в республике повышается. Сейчас уже невозможно в мирном, так сказать, режиме обеспечить это отделение. И еще до начала террористической операции против Донбасса в 14-м году сторонники отделения открыто вели террор во многих других регионах Украины. Ну а сейчас уже вообще и запрещается деятельность политических партий, закрываются телеканалы и сайты. Причем, заметьте, это все началось еще пару лет назад, еще до открытых боевых действий. Все это приводит к тому, что громадному большинству граждан Украины уже вполне очевидна пагубность старой польской фальшивки – Украина не Россия», – констатировал он.

При этом депутат подчеркнул, что действия тех, кто старается удержать независимость Украины, делают ее опасной для других государств. «Профессиональные украинцы – то есть, те, кто надеется извлечь выгоду из отделения Украины от остальной России, естественно, стараются это отделение удержать и даже усилить, а все его разрушительные внутренние последствия свалить на внешних врагов. И это делает Украину опасной не только для себя, но и для окружающих. Поэтому – чтобы сейчас ни называли в качестве ожидаемого финала специальной военной, а по сути антитеррористической операции на Украине, необходимо понимать, что до тех пор, пока Украина независима, она будет опасна. Там вновь и вновь будет возникать террористическая власть, прикрывающаяся конечно лозунгом «москаль съел твое сало» и строящая на этой почве кучу человеконенавистнических теорий», – пояснил он.

«Единственное возможное завершение этой операции – это признание самим русским большинством граждан Украины того, что они большинство, что они русские, и, соответственно, того, что вместе с остальными русскими им необходимо быть», – считает Вассерман.

Говоря о возможных последствиях, парламентарий отметил, что Запад продолжит политику изоляции России. При этом он обратил внимание, что этот процесс продолжается уже десятилетие вне зависимости от статуса Украины.

«Нас стараются изолировать от Запада уже по меньшей мере 10 лет. Первый известный мне пример такой откровенной и ничем не мотивированной изоляции – это 12-й год, то есть, задолго до обострения событий на Украине, задолго до государственного переворота. Так что в этом плане, я думаю, ничего всерьез не изменится, нас будут продолжать изолировать от Запада. Ну а мы, соответственно, будем, во-первых, значительно больше развивать собственное хозяйство и, во-вторых, значительно больше интегрироваться с другими странами, которые Запад тоже пытается подмять под себя», – заключил Вассерман.

Москва, Мария Соколова

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