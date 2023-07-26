На Украине приговорили депутатов Госдумы к 15 годам заключения

Украинский суд заочно приговорил 18 депутатов Госдумы РФ к 15 годам лишения свободы по делу о «посягательстве на территориальную целостность Украины» за поддержку признания Донецкой и Луганской народных республик. Как говорится в сообщении Службы безопасности Украины, на очереди – еще 73 российских парламентария.

В спецслужбе уточнили, что поскольку 18 осужденных депутатов Госдумы находятся на территории России, то начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания.

В списке «осужденных» парламентариев, который опубликован на сайте СБУ, значатся Анатолий Вассерман, Оксана Дмитриева, Алексей Диденко и другие.

Киев, Светлана Антонова

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