российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 26 июля 2023, 18:28 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

На Украине приговорили депутатов Госдумы к 15 годам заключения

Украинский суд заочно приговорил 18 депутатов Госдумы РФ к 15 годам лишения свободы по делу о «посягательстве на территориальную целостность Украины» за поддержку признания Донецкой и Луганской народных республик. Как говорится в сообщении Службы безопасности Украины, на очереди – еще 73 российских парламентария.

В спецслужбе уточнили, что поскольку 18 осужденных депутатов Госдумы находятся на территории России, то начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания.

В списке «осужденных» парламентариев, который опубликован на сайте СБУ, значатся Анатолий Вассерман, Оксана Дмитриева, Алексей Диденко и другие.

Киев, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

ВСУ потеряли более 30 танков и БМП в неудачной атаке в Запорожской области / В Харьковской области после налета БПЛА горели промышленные объекты / Российская армия перешла в контратаку на Краснолиманском направлении: освобождена Сергеевка / В Киеве грозят устроить новые атаки на Крымский мост / Российские войска уничтожили около трети западных поставок вооружений ВСУ / Киев перебрасывает дополнительные силы на Купянское направление / «Актер, исполняющий роль президента»: Германия рискует повторить судьбу Украины / В Киеве порассуждали об окончании боевых действий и вступлении Украины в НАТО

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Госдума, Украина,