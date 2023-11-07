Современная ситуация в мире сравнима с революцией 1917 года – Вассерман

Сдерживание России со стороны Запада ускоряет процесс создания новой международной системы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал депутат Госдумы, известный публицист Анатолий Вассерман, выступая сегодня в Госдуме в связи с 106-й годовщиной Октябрьской социалистической революции. По его оценке, слом старого порядка тормозится во многом «плотно слежавшейся тусовкой» у кормушки, а также стыдом от статуса великой сырьевой державы.

«Свершенное 106 лет назад (Октябрьская революция) в России отразилось на всей последующей судьбе не только нашей страны, но и всего мира. Например, львиная доля социальных благ, доступных большинству жителей достаточно развитых стран введено как раз по примеру созданных именно нами. Это тем очевидней, что после нашего временного отказа от социализма (в 1991 году), начался демонтаж системы обеспечения граждан стран всё ещё числящих себя развитыми», – отметил Вассерман.

При этом парламентарий обратил внимание на побочные разрушительные эффекты любой революции, но для эволюционного развития нужно понимать причины процесса. «Внутренние причины революции изучают давно и подробно. Напомню хотя бы исследование Владимира Ульянова о революционной ситуации и партии, способной ее использовать. Но на рубеже 19-20-го веков ситуаций и партий хватало во всех развитых странах. И все революционеры, начиная с Карла Маркса, были уверены: перемены тем вероятнее, чем выше степень развития, значит – все начнется в Британии, Германии, Франции, но уж точно не в России. Тем не менее, именно Россия начала социалистический этап всемирного совершенствования. Отчего же прогноз не сбылся? Не в последнюю очередь потому, что лишь частично учел особенности эволюции систем», – пояснил он.

«Любая система, в том числе общественная, постепенно исчерпывает свои возможности развития. Рано или поздно, разница в эффективности существующей системы и ее возможных сменщиков становится столь велика, что замена неизбежна, ибо жизненно важна. Отстающего съедят опередившие. Но всякая система постепенно обрастает теми, кто извлекает из нее собственную выгоду. Порой, едва ли не всю пользу поглощает непосредственно прилегающие к ней слои, по выражению моего коллеги публициста и философа Виктора Мараховского, плотно слежавшаяся тусовка. Но даже если пользы хватает на всех, распределяется она далеко не равномерно, поэтому всегда есть особо заинтересованные в существовании даже устаревшей системы хотя бы потому, что им вовсе не гарантировано равноценное место поблизости от системы грядущей, ведь у нее, скорее всего, найдутся свои созидатели. Да и сама непредсказуемость процесса ее формирования и развития позволяет невесть кому прорваться к свежей кормушке», – пояснил депутат.

Из всех трюков противодействия развитию Вассерман выделил только «принудительное торможение тех частей системы, что стремятся достичь передового в ней уровня». «Создатели лучшей в мире крепости Верона заменили московский белокаменный Кремль краснокирпичным по ее образцу, но еще сильней, потому что Иван Третий Васильевич Рюриков без проблем нанимал в Европе первоклассных специалистов, ведь Русь под его руководством вышедшую из вассального статуса Восточной империи, за что его прозвали Великим, еще никто не считал серьезной силой. Но уже его внук Иван Четвертый Васильевич столь успешно пересобирал Восточную империю уже вокруг Москвы. Его прозвали Грозным не только за это, но западные соседи заблокировали не только наем специалистов и даже казнили одного из агентов по найму, но и львиную долю торговли. Ливонскую войну пришлось начать именно ради прорыва блокады. Но заинтересованные в ней страны тогда значительно превосходили Русь и победили. Наша слабость весьма поспособствовала Смутному времени. Тогда в попытке нового выхода на Запад даже пригласили на русский престол наследника престола польского. Но тот показал, что заинтересован не в нашем благе, а в использовании наших ресурсов для Польши», – напомнил он.

В то же время Вассерман подчеркнул, что именно жесткие рамки старой системы, запрещающие отстающим развиваться до уровня передовых, заставляют искать новую или даже создавать ее собственноручно. «Россия на рубеже 19-20 веков очень активно пыталась развивать свою экономику, в основном, увы, на иностранные средства, инвестированные, заемные. Но довольно быстро обнаружилось, что в рамках сложившейся международной структуры наше место во 2-3 эшелоне. Тогда и пошли у нас революции подряд… Перемены начались не с самого передового государства именно потому, что его затормаживали другие. Сейчас нам в очередной раз доказали, что не дадут вписаться на пристойных ролях в старую систему. И вновь вынуждены создавать новую. Причем, поддерживают нас многие другие, чью скорость развития также сдерживают те, кто развился ранее. В числе способов искусственного торможения перемен во всем мире надуманные безо всяких научных оснований ужастики Римского клуба о предстоящей нехватке многих жизненно важных ресурсов. Этим принудили почти весь мир ограничить вложения в добычу сырья, прежде всего, энергетического. Так и создали обещанный полвека назад энергодефицит», – полагает депутат.

«Мы на эти пугалки не клюнули, потому наш президент и предсказал 18 лет назад наш статус великой сырьевой державы. Одну из опор нашего могущества при демонтаже Pax Americana. История вновь доказала – те, кто хочет затормозить развитие, в конечном счете способствуют его ускорению поэтому нам не за чем опасаться неудачи при прорыве. Важно только напрячь все силы и тем самым доказать самим себе, что все сможем», – заключил Вассерман.

Москва, Мария Соколова

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