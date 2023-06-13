Догматы тоталитарной секты: Запад строил из России полуколонию и закрепил это в Конституции РФ

События последних полутора лет показывают, что назрела необходимость изменения Конституции РФ, которая представляет из себя догматы либеральной тоталитарной секты. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявили в Госдуме при обсуждении законопроекта о Конституционном собрании. Как считают представители парламентской оппозиции, нынешний Основной закон РФ, даже не смотря на поправки 2020 года, изначально был разработан под диктовку западных идеологов, чтобы закрепить за Россией статус полуколонии.

В частности, депутат от КПРФ Николай Осадчий обратил внимание, что законопроект о Конституционном собрании, которое призвано разработать поправки в Основной закон РФ, вносится уже третий раз подряд. «Совершенно очевидно, что действующая Конституция России требует особого внимательного отношения. Ведь она была принята в 93 году, то есть в тот период, когда Россию пытались закрепить в положении полуколонии Запада – налицо был совет американских советников, диктат западно-либеральных догм. И это, несмотря на изменения 2020 года, до сих пор проявляется в некоторых конституционных положениях», – подчеркнул он.

«Нужны не частичные поправки, а серьезный ремонт… Сегодня, когда мы живем в иных политических реалиях, для многих стало ясно, что перемены нужны. Эксперты и практики сегодня говорят, что без государственной идеологии не складывается система ценностей, не выстраивается система воспитания новых поколений. Значит – назрели изменения. Мы считаем, что пересмотр Конституции обязательно произойдет и предлагаем принять данный законопроект», – заявил Осадчий.

Депутат от «Справедливой России – За правду» Анатолий Вассерман со своей стороны отметил, что даже если у профильного комитета есть какие-то возражения, то при рассмотрении документа во втором чтении их можно снять с помощью поправок. «Насколько я понимаю, в первых 12-ти статьях нашей Конституции аккуратно изложены в качестве основ государственного устройства страны, основные положения догматов тоталитарной секты «Либералы». Соответственно, все ограничения на изменение Конституции и на запрет официальной идеологии направлены именно на фиксацию подчинения всей страны этой самой секте. Я сам был ее адептом лет 15, поэтому хорошо знаю, насколько привлекательны эти догматы, насколько убедительными они кажутся, пока не начнешь в них вникать всерьез. И поэтому понимаю, что люди, выступающие против закона о Конституционном собрании, совершенно искренне веруют в благотворность своего отказа от таких законов», – пояснил он.

«Полагаю, что вырываться из-под власти этой секты давным-давно пора, что об этом свидетельствуют не только события последних полутора лет, но и очень многие другие. Соответственно, полагаю, что голосовать необходимо за предложенный закон, дорабатывая его недостатки во втором чтении. Ну, и уверен, что если он будет сейчас отклонен, то будут появляться все новые законы, пока мы не избавимся от догматов этой секты», – подчеркнул Вассерман.

Председательствующий на пленарном заседании Госдумы вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков в ответ заявил: «Думаю, что народ, который голосовал за Конституцию, этой секте не принадлежит».

Со своей стороны депутат от КПРФ Олег Смолин, реагируя на замечание Жукова, заявил, что Основной закон РФ принимали «втёмную». «Народ РФ, конечно, к секте не принадлежит, но, как показывали опросы, которые были тогда проведены, из народа РФ прочитали эту Конституцию считанные проценты. Поэтому голосовали, что называется, втёмную. Мало того, хочу заметить, что Конституция во многом принималась впопыхах, и это сказалось на ее тексте. Откройте ради интереса статью 43 Конституции РФ. Вы обнаружите, что согласно 43 статье Конституции, у нас общедоступное бесплатное только основное общее образование. То есть – за старшую школу вполне по Конституции можно брать деньги», – констатировал Смолин.

В заключительном слове один из авторов законопроекта депутат от КПРФ Юрий Синельщиков назвал некорректными утверждение о несоответствии законопроекта Конституции. «В последнее время исследователи все чаще высказываются, что для принятия новой Конституции имеются достаточные основания. Недавно об этом заявил министр юстиции [Константин Чуйченко] и председатель Следственного комитета [Александр Бастрыкин]. В учетом этого до 30-летнего юбилея Конституции следовало бы решить вопрос о принятии нового закона о Конституционном собрании», – заключил Синельщиков.

Тем не менее, большинство Госдумы в лице «Единой России» не голосовало за законопроект о Конституционном собрании в первом чтении. Документ предполагал, что такой орган мог состоять из 335 членов. В его состав, согласно законопроекту, должны войти три категории лиц: десять – по должности, 225 – по избранию и 100 – по назначению. Членами Конституционного собрания по должности будут являться: глава государства, председатель Госсовета, спикеры Госдумы и Совета Федерации, глава правительства, председатели Верховного и Конституционного Суда РФ, Генпрокурор, председатель Центральной избирательной комиссии, Уполномоченный по правам человека в РФ, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Москва, Мария Соколова

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