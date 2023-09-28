«В тоталитарной секте «Либералы» не положено думать»: Вассерман оценил политику Банка России

Нынешняя политика Банка России ведет к разгону инфляции и торможению экономики, а сама идея определять курс национальной валюты на биржевых торгах опасна. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. По его оценке, действия ЦБ создают угрозу для безопасности страны.

Вассерман напомнил так называемую «черную среду» – 16 сентября 1992 года, когда британский фунт резко подешевел на 40%, благодаря, в том числе, известного финансового спекулянта Джорджа Сороса. «Довелось мне слышать заверения отечественных адептов тоталитарной секты «Либералы», мол, тогдашний удар по фунту вызван тем, что на протяжении нескольких предшествующих лет британское правительство вело слишком стимулирующую финансовую политику. На самом деле, британские члены той же секты не поощряли, а, наоборот, уничтожали родную промышленность едва ли не охотней, чем их единоверцы у нас при [экс-президенте СССР Михаиле] Горбачеве и [экс-президенте РФ Борисе] Ельцине. Это и обвалило фунт: кому он нужен, если покупать на него нечего... Но наши либеральнутые верят в одно средство поддержки курса – сокращение денежной массы, прежде всего, удорожанием кредитов, мол, если поднять учетную ставку, то станет невыгодно спекулировать на валютном рынке», – констатировал он.

«Подсчитаем. Те, кто сыграл против фунта, за неделю обогатились на 1/40, а кредит даже при ставке 1/5 в год, как у нас после начала специальной военной операции, обойдется за неделю в 1/250, то есть – пренебрежимо малую долю от их выручки. Никакая ставка кредита не станет запретительной для спекулянтов. Тем не менее, наши финансовые гуру уверяют – ставки кредита должны быть, если не выше дохода от валютных игр, то хотя бы выше инфляции, а то любой делец возьмет кредит, купит товар, немного подождет, пока цена вырастет, и продаст с прибылью, позволяющей и расплатиться с кредитором и самому заработать. Сделка нарастит денежную массу, значит – подтолкнет все ту же инфляцию», – пояснил депутат.

В этой связи Вассерман напомнил, что инфляция – это не просто рост денежной массы, а отношение денежной массы к товарной. «Текущая товарная масса ограничена, значит – сделки с нею тоже. Чем дешевле кредит, тем больше доля его, идущая на развитие производства. Товарная масса растет – инфляция падает. Правда, наши денежные власти уверяют – пока безработицы почти нет, сколько ни вкладывай денег, рабочих мест больше не станет. Но производительность труда радикально зависит от оснащенности. Переоборудование рабочих мест позволит больше сделать каждому. Впрочем, в тоталитарной секте «Либералы» не положено думать о технике для производства», – подчеркнул он.

«Вдобавок, цены берутся не с потолка. Они должны покрыть все издержки дела, в том числе, и плату за кредит. Если кто-то один не может удержаться поблизости от общеотраслевого уровня издержек, он разорится. Но учетная ставка ЦБ одна для всей страны, в Марксовой терминологии – общественно-необходимая издержка. Но включать в цены надбавку, покрывающую связанные с кредитом расходы, вынуждены все. Любой эмитент национальной валюты, пытающийся удерживать свою ставку выше уровня инфляции, гарантирует – инфляция вскоре превысит его ставку», – уточнил парламентарий.

В качестве примера Вассерман привел период начало 1990-х годов, когда Центробанк РФ чуть ли ни каждый день поднимал ставку, ссылаясь на текущий уровень инфляции, и «буквально на следующий же день цены реагировали на это, задирая инфляцию выше новой ставки». «Классический порочный круг удалось разорвать, только когда наладилось кредитование нашего бизнеса за рубежом по сравнительно низким ставкам. Инфляция стала ориентироваться на оплату дешевых кредитов. Теперь нас отрезали от зарубежных кредитов, а внутренние все ещё запретно дорогие. Понятно, инфляция вновь стала разгоняться», – констатировал он.

«Но дело не только в мечте (Банка России) сократить инфляцию способом, заведомо ее разгоняющим. Куда интересней, как мы определяем не только цену, но ценность наших денег. Курс рубля устанавливается в торгах на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ). Сплошное раздолье для трюков по модели, опробованной не только в британскую «черную среду». На ММВБ торгуется далеко не вся наша валютная выручка, а разве что та ее часть, что не использована самими экспортерами. Импортеры тоже добывают нужную им валюту не только на ММВБ, есть и другие каналы. Но главное – курс определяется, по сути, небольшой разницей экспорта с импортом. А нелиберальная наука «Математика» учит – малая разница двух больших величин колеблется в относительном исчислении в среднем куда резче, чем эти величины. То есть, даже когда сама наша внешняя торговая деятельность довольно стабильна, курс на ММВБ может меняться весьма резко. Между тем, именно курс определяет дальнейшие условия внешней торговли и через нее всего нашего производства, ведь оно использует немало импортных комплектующих и направляет на экспорт ощутимую долю своей продукции. Каждое колебание бьет по деловым планам. ЦБ РФ заявил, что поддерживает стабильность рубля не напрямую, как указано Конституцией, а через ограничения инфляции, мол, как раз она не позволяет планировать хозяйственную деятельность на долгий срок. Но инфляция подсчитывается за год или хотя бы месяц, а курс колеблется ежесуточно. Что больше влияет на хозяйство? Вдобавок, значительная часть валюты, попадающая на ММВБ, выручена за нефть и газ. Цена большинства сделок по ним известна. Несложно предсказать, сколько пропадет на торги. Значит, выигрыш на бирже доступен почти без рисков. Более того, можно там ударить по рублю с таким точным прицелом, какой даже Соросу не снился», – полагает депутат.

«Выходит, совершенно независимо от либеральных верований и продиктованных ими решений, сама идея определять курс на биржевых торгах опасна», – подчеркнул Вассерман.

Парламентарий обратил внимание, что в советское время после отмены «золотого стандарта» большинством развитых стран, курс их валют по отношению к рублю рассчитывался с учетом спектра товаров и услуг. «Проблем хватало, но, по крайней мере, внезапных потрясений в нашей внешней торговле не случалось. Воссоздание прошлой или создание новой системы определения курса на основе всей нашей хозяйственной деятельности, а не только крошечной ее части, проходящей через валютную биржу, несомненно потребует усилий и даже расходов. Но все эти усилия и расходы составят лишь ничтожно малую долю того, что мы выиграем от внутренней стабилизации, не говоря уж о переводе всех наших взаимодействий с остальным миром на твердую основу», – заключил Вассерман.

Москва, Мария Соколова

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