Вассерман дал прогноз по ситуации с коронавирусом на 2021 год

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман дал прогноз на 2021 год. По его мнению, отмены коронавирусных ограничений в России стоит ожидать только к концу года. При этом процесс вакцинации в мире растянется не менее чем года на три.

«Весь прошедший год перекорежен пандемией. Даже карантинные меры, каких уже век не бывало, лишь немного замедлили заражение. Да и механизм действия вируса поняли далеко не сразу, так что лишь во втором полугодии нашли действенные способы лечения», – рассказал Вассерман в своем блоге.

Наступивший год пройдет под знаком коронавируса, отметил телеведущий. Разработанные вакцины начали применять массово задолго до конца испытаний. Препараты доказали свою безопасность, но пока неясно, насколько они эффективны. Вакцинация в мире, по словам Вассермана, займет годы, даже когда вакцин будет достаточно.

«Новые [фармацевтические] заводы запускают, но нужный для отмены карантина уровень иммунитета накопится в больших городах вроде Москвы и Санкт-Петербурга только к середине года, а по всей РФ – аж к концу его», – прогнозирует публицист. Вассерман уточнил, что на полную отмену карантина в России можно рассчитывать и к началу осени, в том случае, если Индия, где фармацевтика одна из крупнейших в мире, расплатится за лицензии на производство российских вакцин не деньгами, а готовой продукцией.

«Главный урок нынешней пандемии – в том, что природа все еще несравненно сильнее человека и принесет нам еще множество неожиданностей. Лучше заранее готовиться к худшему. Хотя бы для того, чтобы лучшее стало неожиданностью приятной», – заключил Вассерман.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.01.21

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