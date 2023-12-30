Последняя неделя 2023 года запомнится яркими прогнозами на год грядущий. Одни эксперты говорят, что террористическую организацию «Украина» уничтожат российские войска, другие уверены, что она справиться самостоятельно – путем гражданской войны. А вот строить прогнозы насчет американской политики стало неблагодарным делом после второго запрета для Трампа на участие в праймериз при всей его популярности у граждан.
ЧП недели – десять детей с жаром сняли с поезда Москва-Симферополь в Тамбовской области
Медики вечером 27 декабря сняли с поезда десять детей с признаками ОРВИ и жаром. Школьники ехали в Джанкой, но некоторым пришлось остаться в Тамбовской области под надзором врачей. Прибывшие к поезду бригады скорой помощи и сотрудники Роспотребнадзора осмотрели всех 250 детей и 45 сопровождающих и признали большинство здоровыми.
Отмена недели – в Штатах решили отменить Трампа
Еще один штат решил отменить Дональда Трампа из-за его причастности к беспорядкам у Капитолия в 2021 году. Госсекретарь штата Мэн запретила бывшему президенту снова бороться за место в Белом доме и участвовать в праймериз.
Бой недели – батальон ВС РФ из бывших украинских солдат принял первый бой
Батальон имени Богдана Хмельницкого из бывших украинских военных принял первый бой с противником на стороне ВС РФ. Они «шли вперед напролом» и отступили, только когда командование привело на их место свежих бойцов.
Прогноз недели – в ГД предупредили о ликвидации группы террористов «Украина» в 2024 году
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман предсказал, что в 2024 году террористическую организацию «Украина» могут окончательно ликвидировать. У НАТО сейчас полно других проблем, и альянс уже не так настроен поддерживать авантюры Байдена. Депутат уверен, что Вашингтон при любом случае будет ставить Москве подножки, но в итоге сам и упадет.
Скачок недели – СТО подняли цены на 25%
Цены в независимых СТО за 2023 год выросли почти на 25% и продолжат идти вверх из-за подорожания запчастей и дефицита кадров в отрасли. Эксперты отметили, что россияне чаще покупают подержанные машины, которым нужно частое обслуживание. Вот и вырос спрос на услуги СТО, который также повлиял на рост цен.
Угроза недели – Украине грозит гражданская война из-за мобилизации
Украина оказалась на грани гражданской войны из-за желания киевского режима снова усилить мобилизацию, предупредил советник бывшего президента страны Олег Соскин. Раздраю в обществе способствуют растущая инфляция, огромные потери в конфликте и повальная коррупция в верхах.
Предупреждение недели – США могут дать Украине атомную бомбу
Экс-аналитик ЦРУ предупредил, что Вашингтон может пойти на отчаянный шаг и поделиться с Киевом ядерным оружием. Чтобы оправдать себя, Штаты устроят провокацию, и оболваненные американцы им поверят.
Провал недели – Зеленского попросили составить новый план выхода из конфликта
Глава фракции «Батькивщина» в раде Юлия Тимошенко призвала Владимира Зеленского показать свое «лидерство» и дать украинцам новый план выхода из конфликта. Она заявила, что нужно не проявлять лишнее упрямство, а действовать «четко и рационально».
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