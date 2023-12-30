В Штатах решили отменить Трампа, СТО подняли цены, а США припасли для Украины атомную бомбу – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Последняя неделя 2023 года запомнится яркими прогнозами на год грядущий. Одни эксперты говорят, что террористическую организацию «Украина» уничтожат российские войска, другие уверены, что она справиться самостоятельно – путем гражданской войны. А вот строить прогнозы насчет американской политики стало неблагодарным делом после второго запрета для Трампа на участие в праймериз при всей его популярности у граждан.

ЧП недели – десять детей с жаром сняли с поезда Москва-Симферополь в Тамбовской области

Медики вечером 27 декабря сняли с поезда десять детей с признаками ОРВИ и жаром. Школьники ехали в Джанкой, но некоторым пришлось остаться в Тамбовской области под надзором врачей. Прибывшие к поезду бригады скорой помощи и сотрудники Роспотребнадзора осмотрели всех 250 детей и 45 сопровождающих и признали большинство здоровыми.

Отмена недели – в Штатах решили отменить Трампа

Еще один штат решил отменить Дональда Трампа из-за его причастности к беспорядкам у Капитолия в 2021 году. Госсекретарь штата Мэн запретила бывшему президенту снова бороться за место в Белом доме и участвовать в праймериз.

Бой недели – батальон ВС РФ из бывших украинских солдат принял первый бой

Батальон имени Богдана Хмельницкого из бывших украинских военных принял первый бой с противником на стороне ВС РФ. Они «шли вперед напролом» и отступили, только когда командование привело на их место свежих бойцов.

Прогноз недели – в ГД предупредили о ликвидации группы террористов «Украина» в 2024 году

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман предсказал, что в 2024 году террористическую организацию «Украина» могут окончательно ликвидировать. У НАТО сейчас полно других проблем, и альянс уже не так настроен поддерживать авантюры Байдена. Депутат уверен, что Вашингтон при любом случае будет ставить Москве подножки, но в итоге сам и упадет.

Скачок недели – СТО подняли цены на 25%

Цены в независимых СТО за 2023 год выросли почти на 25% и продолжат идти вверх из-за подорожания запчастей и дефицита кадров в отрасли. Эксперты отметили, что россияне чаще покупают подержанные машины, которым нужно частое обслуживание. Вот и вырос спрос на услуги СТО, который также повлиял на рост цен.

Угроза недели – Украине грозит гражданская война из-за мобилизации

Украина оказалась на грани гражданской войны из-за желания киевского режима снова усилить мобилизацию, предупредил советник бывшего президента страны Олег Соскин. Раздраю в обществе способствуют растущая инфляция, огромные потери в конфликте и повальная коррупция в верхах.

Предупреждение недели – США могут дать Украине атомную бомбу

Экс-аналитик ЦРУ предупредил, что Вашингтон может пойти на отчаянный шаг и поделиться с Киевом ядерным оружием. Чтобы оправдать себя, Штаты устроят провокацию, и оболваненные американцы им поверят.

Провал недели – Зеленского попросили составить новый план выхода из конфликта

Глава фракции «Батькивщина» в раде Юлия Тимошенко призвала Владимира Зеленского показать свое «лидерство» и дать украинцам новый план выхода из конфликта. Она заявила, что нужно не проявлять лишнее упрямство, а действовать «четко и рационально».

© 2023, РИА «Новый День»

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