«Шли вперед напролом»: батальон из бывших украинских пленных принял первый бой с ВСУ

Сформированный из бывших украинских военнопленных батальон имени Богдана Хмельницкого провел первый бой с ВСУ. Об этом сообщил военнослужащий подразделения Кирилл Спасский, бывший украинский пограничник, который сдался в плен российским военным. Напомним, батальон был создан в составе оперативно-боевого тактического формирования «Каскад».

По словам бойца, первый боевой опыт военнослужащие подразделения приняли достойно, «заднюю не включили и шли вперед напролом». «Когда выдвинулись на позицию, дошли до позиций, окопались там, приняли бой», – приводит слова солдата РИА «Новости».

Военнослужащий рассказал, что в какой-то момент отряд атаковали украинские беспилотники. «У меня была пушка противодронная. Посадил две «птички», по итогу начался минометный обстрел, начали бить с мин, с АГС – уже не было возможности работать пушкой, и я как командир дал приказ отойти», – сообщил Спасский.

По его словам, бойцы батальона шли зачищать позиции противника, и он дал команду отойти на рубежи, чтобы пополнить боекомплект и выдвинуться заново. При отходе разорвавшаяся неподалеку мина ранила военнослужащего в ногу.

«Справа, слева тоже фланги прикрывали нас. Парни закрепились, ротация подошла, нас поменяли, мы отошли на рубежи дальше, вернулись на позиции. Ротировали нас не «Богдан Хмельницкий», просто другие подразделения «Каскада», – уточнил Спасский, подчеркнув, что никаких заградотрядов не было.

Напомним, батальон добровольцев из бывших украинских военнопленных вошел в ряды Вооруженных Сил РФ в октябре. В начале ноября бойцы принесли присягу России и отправились на передовую.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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