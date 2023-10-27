Батальон добровольцев из бывших бойцов ВСУ вошел в ряды ВС РФ

Батальон добровольцев из бывших украинских военных стал частью Вооруженных Сил РФ. После принятия присяги его отправят в зону СВО, рассказал командир подразделения Андрей Тищенко.

Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого сформировали из тех членов ВСУ, кто добровольно сложил оружие и вызвался перейти на российскую сторону. У каждого украинского бойца проверили физическую форму, моральное состояние, наличие военных преступлений.

Батальон приняли в оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад», а после принятия присяги отправят на передовую.

«Мы поступили на службу в военное подразделение ОБТФ «Каскад», здесь будем нести свою дальнейшую службу. Присяга у нас будет проходить по окончании нашего учебного процесса», – сказал Тищенко в беседе с РИА Новости.

Бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого около трех недель находятся в учебном центре. Все это время они привыкали каждый к своему оружию, выезжали на полигон. По словам командира, все его бойцы энергичные, пытаются себя проявить, настроение у всех боевое.

В Минобороны РФ подтвердили, что на нескольких направлениях солдаты ВСУ группами сдаются в плен российским бойцам. Некоторые приносят с собой оружие и боеприпасы и передают их ВС РФ.

Москва, Наталья Рязанова

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