Военные ВСУ сдались в плен со своими боеприпасами

Украинские военные сдались в плен российским бойцам на Сватовском направлении и принесли с собой боеприпасы. Члены ВСУ объявили о желании сложить оружие по открытому каналу связи, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«На направлении Сватово-Кременная по открытому каналу связи, вызывая позывной «Волга» на открытой частоте «149.200», сдались трое военнослужащих ВСУ. Перед сдачей в плен они в качестве трофеев вынесли имеющийся у них боекомплект», – рассказал собеседник.

Он показал агентству видеозапись того, как украинский военный машет куском белой ткани, а двое его товарищей выносят на дорогу ящик с боекомплектом. Они оставили ящик на дороге и снова ушли в траву. Источник пояснил, что российские бойцы сначала забрали боеприпасы, позже украинцы вернулись и сдались в плен.

Украинские военные все чаще используют открытую частоту «149.200», чтобы сдаться в плен россиянам. Один из сложивших оружие признался на камеру, что устал воевать.

Москва, Наталья Рязанова

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