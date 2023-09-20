СМИ: еще одна группа украинских военных сдалась в плен в зоне СВО

Украинские военные сдаются в плен в зоне СВО и объявляют об этом по открытому каналу связи. Еще одна группа из ВСУ сдала оружие, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Собеседник показал видеозапись того, как двое солдат ВСУ выходят с поднятыми руками, чтобы сдаться в плен российским бойцам. Один из пленных признался на камеру, что устал воевать.

«Группы военнослужащих ВСУ планомерно сдаются в плен на всей территории СВО, по открытому каналу связи вызывая позывной «Волга», который находится на открытой частоте 149.200», – сказал источник.

Накануне на сватовском направлении группа солдат ВСУ сдалась в плен российским военным.

Ранее трое украинских солдат переплыли Днепр и сдались российским военным после трех дней голода на позициях ВСУ. Один из них рассказал, что был в учебке пять дней до отправки на передовую.

Москва, Наталья Рязанова

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