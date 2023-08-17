Солдаты сбежали из ВСУ в плен к россиянам из-за голода

Трое украинских солдат переплыли Днепр и сдались российским военным после трех дней голода на позициях ВСУ. Один из них рассказал, что был в учебке пять дней перед отправкой на передовую.

Из учебной части в Житомирской области солдата отправили к Днепру в Херсонскую область через пять дней. Командир остался в тылу, а солдат отправил на передовую, куда им три дня не доставляли никакой еды.

«Постоянные артиллерийские и минометные обстрелы с левого берега, мы не могли выполнить ни одну поставленную задачу от командира. На третьи сутки начали голодать. Паек, как сказали, не подвозят, потому что топлива нет. Его как-бы покупают за свои деньги. А у нас в карманах пусто», – рассказал солдат в беседе с РИА Новости.

Ночью они с двумя товарищами нашли лодку, переплыли через Днепр и сдались российским войскам.

«Нашли белую тряпку, привязали ее к палке и поплыли. С собой у нас было три автомата и гранатомет. Было очень страшно, так как наши могли начать стрелять по нам в любой момент», – сказал собеседник.

Российские военные задержали трех украинцев поздним вечером 8 августа между Великой Лепетихой и Заводовкой. Бывшие члены ВСУ сдались в плен, а позже перешли на сторону ВС РФ.

Ранее на Краснолиманском направлении украинские военные начали сдаваться в плен после больших потерь ВСУ при попытке атаковать российские позиции.

Москва, Наталья Рязанова

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