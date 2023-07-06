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Четверг, 6 июля 2023, 18:43 мск

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После атаки на Краснолиманском направлении украинские боевики начали сдаваться в плен

При попытке атаковать российские позиции на Краснолиманском направлении ВСУ понесли большие потери, а четверо боевиков сдались в плен. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества ударами авиации и огнем артиллерии группировки «Центр» отражены попытки атаки подразделений 95 десантно-штурмовой бригады и 42 механизированной бригады ВСУ. Противник понес существенные потери в живой силе и технике, четверо боевиков десантно-штурмовой бригады сдались в плен», – рассказал он.

По его словам, в ходе боев на этом направлении расчет реактивной системы залпового огня «Смерч» и экипаж тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» нанесли поражение по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника.

Кроме того, бомбардировочной авиацией были нанесены удары по командно-наблюдательному пункту, пункту временной дислокации и опорному пункту националистов.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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