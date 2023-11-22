Группа из бывших украинских военных выехала на первое боевое задание в составе российских войск. Боец Виктор Киричанский с позывным «Кирик» рассказал, что российские инструкторы готовили их очень хорошо в отличие от украинских.

«Первая группа сегодня уже выехала на боевое задание. Мы выезжаем следом, встретимся на фронте с ними. Будем очищать Донбасс», – сказал военный в беседе с РИА Новости.

Участники батальона имени Богдана Хмельницкого проходили подготовку в составе оперативно-боевого тактического формирования «Каскад». По словам «Кирика», за девять месяцев службы в ВСУ он лишь три раза был на полигоне. В российских войсках с солдатами из числа военнопленных работали более тщательно, и настроение у ребят боевое.

«Сейчас у нас пополняется вооружение. У нас появились пулеметчики, проходили тактическую медицину в боевых условиях, создавали нам стрессовые ситуации. В принципе у всех все получается неплохо», – сказал он.

Вначале ноября бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого принесли присягу России. Бывшие военные ВСУ заявили, что не предают народ Украины, потому что украинцы и россияне – один народ. Они намерены освободить соотечественников от преступного киевского режима.

Москва, Наталья Рязанова

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