Бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого принесли присягу России. Бывшие военные ВСУ поклялись защищать российский народ и свободу РФ.

«Торжественно присягаю на верность своему Отечеству – Российской Федерации. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество», – произнесли бойцы первого подразделения из бывших украинских военнопленных.

Добровольцы считают, что принесенную ранее присягу украинскому народу тоже не нарушили. Они готовы бороться за освобождение своей страны от киевского режима с президентом Владимиром Зеленским во главе.

«Мы давали присягу уже один раз украинскому народу, но мы не предали украинский народ, украинский народ сейчас находится в заложниках у преступного киевского режима. Украинский народ с российским, они как одно целое, у нас нет никаких различий: у нас одна вера, у нас одни традиции. Украинский и русский народы – это один народ», – сказал боец батальона имени Богдана Хмельницкого Владислав Коваленко в беседе с РИА Новости.

В середине октября батальон добровольцев из бывших украинских военных приняли в оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад». После принятия присяги бойцы отправятся на передовую.

Москва, Наталья Рязанова

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