В России цены на услуги автосервисов выросли почти на четверть

В России стоимость услуг независимых сервисов техобслуживания автомобилей (СТО) за 2023 год выросла почти на четверть. В следующем году игроки рынка прогнозируют дальнейшее подорожание из-за высоких цен на зачасти и дефицита кадров в отрасли.

В Союзе автосервисов отметили, что по итогам года большая часть независимых СТО подняла цены на свои услуги на 10-20%. Член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов оценил подорожание услуг автосервисов в 25%, пишут «Известия».

В первую очередь на стоимость влияет кадровый голод. «Для борьбы за работников СТО повышают стоимость нормо-часа, – рассказал Шкуматов. – Вырос спрос на услуги автосервисов, так как старых автомобилей становится больше, им требуется более частое обслуживание».

Кроме того, на подорожание повлиял рост цен на запчасти, оборудование и инструменты для обслуживания и ремонта автомобилей. Часть запчастей существует только в оригинальном исполнении, их поставки по-прежнему нестабильны по срокам и ценам.

Еще одна проблема, которая проявилась в 2023 году, –​ это отсутствие каталогов запчастей от производителей на новые китайские автомобили. Электронный каталог – это программа, с помощью которой можно точно подобрать деталь по VIN-коду (идентификационный номер транспортного средства) или номеру кузова (информация изготовителя об автомобиле в виде кода). Его отсутствие приводит к увеличению сроков ремонта и обслуживания автомобилей. Но производители предоставляют каталоги только официальным дилерам.

Услуги автосервисов подорожают и в 2024 году – в среднем еще на 10%, уверены в Союзе автосервисов. Продолжит давить на ценник автосервисов и дефицит кадров.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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