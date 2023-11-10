В России средний срок службы автомобиля до утилизации вырос до 27 лет

Россияне эксплуатируют автомобиль в среднем 27 лет до момента его утилизации. Об этом свидетельствуют результаты исследования, результаты которого приводит «Газета.Ru».

«Средний срок активной эксплуатации автомобилей в стране растет. В 2023 году машины в среднем «живут» 27 лет. Если с 2019 по 2021 года этот показатель был стабилен – 24 года активной эксплуатации авто, то с 2022 года начался его резкий рост. Таким образом, скорость выбытия машин из российского автопарка снизилась», – говорится в исследовании.

Средний возраст автомобилей, которые заезжают на ремонт в СТО, составляет 12,4 года. При этом в автосервисах растет доля клиентов, чьи автомобили старше 20 лет. Если в 2019 году таких было только 9%, то в 2023 – уже 14%.

По словам экспертов, это связано с тем, что россияне не знают, смогут ли сменить машину в ближайшем будущем, а потому становятся более бережливыми.

Москва, Зоя Осколкова

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