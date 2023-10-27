В России растет спрос на услуги автосервисов из-за старения автопарка

Спрос на услуги автосервисов в России увеличился на 25% за девять месяцев 2023 года. По словам экспертов, это связано со старением автопарка. Об этом пишут «Известия».

С января по сентябрь россияне интересовались услугами автосервисов 24 млн раз. С октября 2020 года по настоящее время число СТО в России выросло на 13%, а в среднем каждый автосервис обслуживает 800 автомобилей в год.

Игроки автосервисного рынка указывают на то, что в последние два года спрос на ремонт автомобилей особенно сильно вырос. В первую очередь это связано с тем, что средний возраст эксплуатируемых в России машин также увеличился. Загруженность автосервисов в РФ очень высокая, вполовину больше, чем у аналогичных предприятий в Германии или Китае.

В «Союзе автосервисов» подтвердили, что на ситуацию с загруженностью автомехаников влияет неудовлетворенный спрос на новые транспортные средства. Пробег уже эксплуатирующихся автомобилей растет, соответственно, они требуют большего ремонтного воздействия.

Кроме того, россияне попросту не готовы продавать свои машины из-за высоких цен на новые и поэтому делают все, чтобы сохранить свои авто в хорошем состоянии.

Москва, Зоя Осколкова

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