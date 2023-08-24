В России может возникнуть дефицит техцентров, автомоек и шиномонтажей

В крупных российских городах может возникнуть дефицит небольших автомастерских. Это связано с реорганизацией бывших промышленных зон, которая активно ведется в мегаполисах. Для решения проблемы необходимо предусмотреть места для размещения техцентров в новых жилых комплексах. Об этом пишут «Известия».

О нехватке сервисных станций по обслуживанию и ремонту автомобилей, автомоек и шиномонтажей заявил член правления Союза автосервисов РФ Дмитрий Даньшов. По его словам, это связано с реорганизацией промышленных зон в крупных городах.

«Значительная часть автосервисов расположена в промзонах. Сейчас на их месте активно появляются новые жилые комплексы, торговые и бизнес-центры. При этом в подавляющем большинстве случаев проектами реконструкции таких зон площадки, на которых могли бы размещаться техцентры, не предусмотрены», – отметил эксперт.

Чаще всего владельцы мастерских не являются собственниками помещений, а арендуют их. При сносе промзон им приходится либо закрывать свой бизнес, либо искать для него новые площадки для размещения. «90% автосервисов – это малый и средний бизнес, арендаторы производственных помещений. В случае сноса этих зданий они не могут рассчитывать на какую-либо компенсацию. Зачастую люди со всем оборудованием просто оказываются на улице», – заявил председатель правления Союза автосервисов Александр Пахомов.

Новые технопарки и производственные кластеры, появившиеся при реорганизации бывших промзон, зачастую не подходят для создания в них станций по ремонту и обслуживанию автомобилей. Зачастую они ориентированы на высокотехнологичные производства или склады. Как следствие, вывод автосервисов за черту мегаполисов резко снижает доступность ремонта машин. Автовладельцы привыкли обслуживаться неподалеку от дома, никто не поедет менять масло или колодки за несколько десятков километров. Это может привести к тому, что такие операции будут проводиться в кустарных условиях «гаражных» автомастерских. Что в свою очередь скажется на безопасности дорожного движения.

Кроме того, сокращение количества техцентров усугубляет проблему нехватки квалифицированных кадров в отрасли. Сотрудники автомастерских, как правило, живут рядом с местом работы. Переезд автосервиса в другое место зачастую вынуждает их искать другую сферу деятельности.

Решить проблему нехватки техцентров, автомоек и шиномонтажей можно, предусмотрев на этапе планировании новых жилых комплексов специальных зон, где могут размещаться такие предприятия, считают эксперты. Такими зонами могут быть первые этажи в многоярусных паркингах, считают в Союзе автосервисов.

Москва, Зоя Осколкова

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