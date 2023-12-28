Десять детей сняли с поезда Москва – Симферополь из-за вспышки ОРВИ

У десяти детей, следовавших в Джанкой поездом Москва – Симферополь, выявили признаки ОРВИ и повышенную температуру. Вечером 27 декабря заболевших сняли с поезда в Тамбовской области и госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги.

Дети направлялись в Джанкой в составе организованной группы поездом №162 «Таврия» (Москва – Симферополь). Из-за плохого самочувствия нескольких детей на станции Мичуринск-Уральский в Тамбовской области в 23:16 к поезду прибыла бригада медиков и сотрудники Роспотребнадзора.

«После осмотра группы (250 детей и 45 сопровождающих) было решено направить для дополнительного обследования 10 детей в Тамбовскую детскую клиническую больницу. У остальных признаков ОРВИ не обнаружено. Состав отправлен по назначению с эстафетным медицинским сопровождением», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что поездная бригада действовала согласно имеющимся инструкциям, начальник поезда и проводники приняли все необходимые меры для предотвращения распространения ОРВИ по другим вагонам.

Напомним, на прошлой неделе в поезде Тюмень – Адлер по пути из детского лагеря умерла 12-летняя девочка. 89 детей с признаками ОРВИ сняли с поезда в Саратовской области и разместили в инфекционном отделении. Роспотребнадзор выявил грипп А у части заболевших. Возбуждено уголовное дело.

Тамбов, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube