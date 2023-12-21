Школьница умерла от инфекции в поезде, 30 детей попали в больницу

В поезде Тюмень-Адлер произошла вспышка ОРВИ. 12-летняя девочка скончалась, десятки детей госпитализированы. Следственный комитет и прокуратура проводят расследование.

Школьники возвращались домой из поездки в Сибирь. В составе группы числились 125 человек. Первые признаки заболевания проявились у пассажиров в Пензенской области. Группу сопровождали двое врачей и медсестра.

У детей наблюдалась высокая температура и другие признаки инфекционного заболевания. В Сердобске помощь больным оказала бригада медиков РЖД. 12-летняя девочка потеряла сознание и скончалась.

В Балашове Саратовской области группу ждали несколько бригад скорой помощи. Было принято решение снять заболевших с поезда. В инфекционную больницу отправили более трех десятков школьников.

К расследованию ситуации подключились Следственный комитет и прокуратура. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело. Отмечается, что здоровые дети продолжили путь домой.

Саратов, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube