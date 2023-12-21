Врачи нашли грипп у снятых с поезда школьников

Специалисты Роспотребнадзор выявили грипп А у детей, снятых с поезда в Балашове Саратовской области. Детям назначено лечение в полном объеме, сообщили в управлении ведомства по региону.

Всех детей отвезли в инфекционный стационар, их осмотрели врачи. На месте развернули мобильную лабораторию Роспотребнадзора.

«Оперативно установлена причина заболевания детей, следовавших поездом «Томск-Адлер» с отдыха в лагере: определен вирус «грипп А». Все необходимые противоэпидемические мероприятия проводятся в полном объеме», – говорится в сообщении.

Глава Роспотребнадзора взяла ситуацию на контроль.

Управление Следственного комитета по Пензенской области возбудило уголовное дело по факту смерти девочки из той же группы школьников. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в ведомстве.

Напомним, группа из 125 школьников возвращалась из поездки по Сибири, но почти у 30 ребят появились симптомы инфекции. 12-летняя девочка потеряла сознание и умерла, остальных заболевших сняли с поезда и передали медикам.

Саратов, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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