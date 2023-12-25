В Киеве заявили об угрозе гражданской войны из-за усиления мобилизации

Желание украинских властей еще больше усилить мобилизацию может привести к гражданской войне на Украине. Такое мнение высказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, влиять на начало гражданской войны на Украине будут все события. «Денег все равно нет, есть девальвация гривны, будет инфляция, начнется карточная система, никаких успехов на фронте нет, есть огромные потери, есть совершенно зажравшаяся верхушка, утратившая понимание ситуации», – сказал Соскин на своем YouTube-канале.

Как отметил эксперт, киевский режим намерен продолжать ведение боевых действий, несмотря на возможное прекращение странами Запада поставок оружия. С этой целью, по его словам, на Украине усилили набор мужчин и женщин в ряды ВСУ с целью дальнейшей отправки на фронт. Соскин предупредил, что, как только станут задерживать украинцев, пытающихся избежать мобилизации, в стране вспыхнет стихийное сопротивление.

«Все развивается по плохому варианту, ничего хорошего нет и собственно понятно, что <...> контрнаступления, прорыва не будет», – заключил эксперт.

Замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова ранее констатировала, что сотни тысяч украинцев делают все возможное, чтобы избежать мобилизации в ВСУ. По ее словам, украинские власти готовят изменения в нормативно-правовые акты, которые «помогут урегулировать этот вопрос».

На фоне провала мобилизации украинские врачи признают годными к дальнейшему прохождению службы военнослужащих с ампутированными конечностями и другими увечьями. Также на Украине заговорили о возможности мобилизации женщин на передовую.

На прошлой неделе украинский президент Владимир Зеленский заявил о необходимости мобилизовать в армию порядка 450-500 тысяч человек по просьбе командования ВСУ.

В свою очередь начальник Управления печати и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк подчеркнул, что государство наберет необходимое количество людей в ВСУ в любом случае. Одной из мер станет закон о призыве в армию украинцев, которые находятся за границе.

Киев, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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