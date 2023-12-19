«Если это нужно для обороны»: на Украине заговорили о мобилизации женщин на фронт

Еще один депутат Верховной рады заявила о возможности мобилизации женщин на передовую. В частности, такой сценарий не исключила депутат Верховной Рады от партии «Голос» Инна Совсун. По ее мнению, мобилизация женщин понадобится, если это будет необходимо для обороны.

«Будут непопулярные решения. Я не отрицаю, что до мобилизации женщин мы можем дойти. Если это нужно для обороны, значит это нужно для обороны. Если есть обоснование, инструмент и механизмы – надо говорить об этом», – заявила нардеп, чьи слова приводят украинские СМИ.

«Должно быть заявление – друзья, мы либо проигрываем войну, либо нужно принимать сложное решение о мобилизации женщин», – подчеркнула Совсун. Она перечислила вопросы, которые нужно будет решить властям в случае принятия решении о мобилизации женщин. «На каких должностях будут женщины, есть ли для них форма и обеспечение, будут ли мобилизовывать тех, у кого дети, или закроют для них выезд за границу. Еще важный вопрос, а ТЦК (аналог военкоматов – прим. ред.) смогут потянуть?», – сказала Совсун.

«Власть продолжает прогревать тему с мобилизацией женщин, чтобы иметь возможность в следующем году закрыть вопрос с нехваткой кадров на фронте», – отмечает украинский телеграм-канал «Резидент».

Ранее депутат пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая сообщила о подготовке законопроекта, который уравнивает мужчин и женщин в вопросах военного учета, рекрутинга и мобилизации. По ее словам, «украинцы должны иметь не только равные права, но и равные обязанности».

Проект закона предполагает, что все женщины в возрасте от 25 до 60 лет станут военнообязанными, так же, как и мужчины, а значит в любой момент могут быть мобилизованы, пишет «Страна.ua». В настоящее время на воинский учет в обязательном порядке должны стоять только медики и фармацевты, остальные – по желанию. Право на отсрочку от мобилизации дает наличие ребенка (если мужа нет или он служит в армии), беременность, наличие родителей-инвалидов первой и второй группы. Согласно законопроекту, женщин могут мобилизовать только на небоевые должности, на боевые – в добровольном порядке. Однако Безуглая дала понять, что в документе не будет уточняться, что «небоевые должности» для женщин должны быть только в тыловых частях. То есть, женщин могут отправить служить в подразделения, которые находятся на передовой, отмечает издание.

Самым очевидным последствием решения о мобилизации женского населения станет массовый выезд женщин за границу, что «станет огромным ударом как по демографии (в будущем), так и по экономике (сразу)», – указывает «Страна.ua».

Киев, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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