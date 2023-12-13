На Украине признают годными к службе военных с ампутациями

Украинские врачи признают годными к дальнейшему прохождению службы военнослужащих с ампутированными конечностями и другими увечьями. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, врачебно-консультационные комиссии (ВКК) на Украине в течение последних трех месяцев повально отказывают в демобилизации военным, получившим увечья в ходе боевых действий.

«В частности, в одно из подразделений, несущих службу в Харьковской области, после госпиталя прибыло сразу три военнослужащих с ампутированными конечностями, одному из которых даже не успели сделать протезирование», – написал эксперт в своем телеграм-канале.

Также ВКК, по его словам, признала годным бойца ВСУ после полной цистэктомии (удаления мочевого пузыря) и направила его обратно на фронт.

Провал мобилизации на Украине накануне признала член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская. По ее словам, набор в ВСУ ведется по принципу количества, а не качества. Отдельный вопрос, по ее словам, это возраст мобилизованных. «Никогда мужчины 50 «плюс», или даже 45 «плюс» не покажут физическую результативность, как мужчины 30 – 35 «плюс», – отметила она в интервью изданию «Телеграф».

Среди причин провала мобилизации депутат назвал методы работы территориальных центров комплектования (аналог военкоматов – прим. ред.), ожидания в обществе «победы уже завтра» и отношение к рядовым бойцам в армии в целом.

Но это следствие и расслабления общества «победой уже завтра» … и отношением к рядовому бойцу в армии в целом», – сказала она.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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