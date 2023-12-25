На Украине потенциально мобилизованным будут отключать все возможности для жизнедеятельности

Тотальная мобилизация, устроенная властью, преследует цель заместить живой силой дефицит боеприпасов и техники в ВСУ.

«Так, теперь будут воевать только людьми, что приведет к увеличению потерь, росту кладбищ и армии инвалидов (их в Украине уже более 3 миллионов из которых десятки тысяч – ампутанты), а также пропавших без вести. Мобилизацию будут усиливать по всей стране. Показательные рейды в спортзалы, клубы, транспорт и базы отдыха – только начало. Далее будут вводить электронное рабство, когда условному мобилизованному будут отключать все возможности для жизнедеятельности, если он не явился по электронной повестке в ТЦК», – пишет telegram-канал «Резидент».

Эти выводу подтверждают в ВСУ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спикер Сухопутных войск Владимир Фитьо заявил, что в скором времени у ТЦК появится доступ к части персональных данных украинцев. Пока у системы «Оберег» нет синхронизации с другими реестрами, но, когда примут соответствующий законопроект, будет доступна вся информация об украинских военнообязанных – в том числе о месте их жительства и трудоустройстве.

Кроме того, Офис президента Украины совместно с министерством обороны и Министерством цифровой трансформации разработали механизм легализации цифровых повесток для украинцев. Базы данных предоставили банки и приложение ДИЯ, где собраны основные массивы верефицированных телефонных номеров и электронных почт.

Сейчас разрабатываются инструменты блокировки банковских счетов, водительских прав и заграничных паспортов для лиц игнорирующих повестки.

Киев, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»

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