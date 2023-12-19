Зеленский заявил о дополнительном призыве до полумиллиона человек

Президент Украине Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам 2023 года во вторник, 19 декабря, заявил, что генеральный штаб предложил мобилизовать в Силы обороны еще до 500 000 человек, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления, глава киевского режима сказал: «На Ставке верховного главнокомандующего главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный и Генштаб подняли вопросы мобилизации. Вопрос очень чувствительный, они обратились к потенциальным контрнаступательным действиям. Они предложили дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек. Это очень серьезная цифра. Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы поддерживать это направление, потому что это вопросы людей, справедливости, обороноспособности и финансов».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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