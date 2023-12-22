Законопроект о мобилизации украинцев за границей представят в январе

Несмотря на вчерашние заявления Минобороны Украины о том, что вопрос мобилизации эмигрантов не обсуждается, в январе будет представлен законопроект о мобилизации мужчин за границей. Об этом сообщил член оборонного комитета Вадим Ивченко.

«Люди за границей они будут так же, как и украинцы в Украине, проходить те же самые процедуры. То есть идентификацию нужно будет пройти. Если ты пройдешь и будешь в перечне тех, кто подлежит мобилизации, ты получаешь повестку. А дальше уже твой выбор – или ты возвращаешься назад, или ты остаешься там и это будет нарушение закона», – заявил Ивченко.

Сегодня же советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк озвучил идею лишать украинских мужчин за границей пособий и вида на жительство, чтобы они возвращались в Украину и шли воевать.

«Имеем право всех уравнять. Они должны быть равными. Однако для достижения этой цели это должно обсуждаться на уровне Генштаба, Министерства обороны, других министерств, в частности, иностранных дел и т.д. Это должны быть консультации с правительствами других стран, где находятся наши мужчины, с точки зрения того, могут ли они там и дальше получать временный вид на жительство, иметь определенные преференции, получать помощь», – сказал подчеркнул Подоляк.

Киев, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»

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