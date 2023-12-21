В Киеве заявили, что мобилизуют украинцев столько, сколько надо «в любом случае»

Начальник Управления печати и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк в четверг, 21 декабря, заявил, что государство наберет необходимое количество людей в ВСУ в любом случае, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Павлюк сказал: «Мы говорим о важности рекрутинга, в связи с чем у украинцев может сложиться ошибочное впечатление, что теперь Украину защищает только тот, кто хочет, а кто не хочет, и – не надо. Но это не так. Мы все равно доберем то количество людей, которое нужно. Механизмами рекрутинга или механизмами мобилизации – все равно придется добирать. Рекрутинг мобилизацию не отменяет».

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года, заявил, что дополнительно необходимо мобилизовать 450 000-500 000 человек, что обойдется в 500 млрд грн.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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