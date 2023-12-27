В США предсказали провокацию для передачи Украине ядерного оружия

Американские власти могут передать Украине ядерное оружие из-за отчаяния на фоне военных провалов. США проведут провокацию для подготовки почвы в мире, предупредил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

По его мнению, Белый дом именно для этого вызывал президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Главе киевского режима передали указания по реализации плана.

«Будет некая операция под ложным флагом. Или другая подлая вещь, которую используют, чтобы оправдать в глазах американского народа маленькую ядерную бомбу для Украины. Американскому народу настолько промыли мозги по поводу России и Путина, что они могут согласиться на такое», – сказал аналитик в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что из-за ситуации на Украине мир скатывается к «более широкомасштабной войне» и призвал ядерные державы не использовать атомное оружие. По итогам выступления Зеленского в ООН в сентябре в МИД РФ отметили: весь мир вздохнул с облегчением, что «Украину вовремя лишили ядерного военного потенциала».

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube