Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник во вторник, 19 сентября, заявил, что благодаря выступлению президента Украины Владимира Зеленского на 78-й сессии Генеральной ассамблее ООН «мир поблагодарил предшественников за то, что Украину вовремя лишили ядерного военного потенциала».

В своем Telegram-канале Мирошник написал: «После напоминания Зеленского о ядерном оружии на площадке ГА ООН, мир тихим вздохом поблагодарил предшественников, за то что Украину вовремя лишили ядерного военного потенциала. Вряд ли у кого-то возникли сегодня сомнения, что этот злобный человечек в помятой майке, сдержал бы обещание не использовать ядерное оружие. Как он поступил со всем вооружением, которое ему отправлено от щедрот запада. Не будь Будапештского меморандума и передачи Киевом ядерного оружия России, мир сегодня стоял бы либо на грани ядерной катастрофы, либо уже сожалел о ее последствиях».



«Далее в выступлении Зеленского был набор лживых пропагандистских штампов, повторенных уже сотни раз и многократно опровергнутых, не сильно воодушевил «цивилизованное сообщество». Оно больше рассуждало на тему: не сильно ли много «цивилизованный мир» платит за этот затянувшийся кровавый фарс зеленого бородатого человечка. А впереди у него ещё встреча с забывчивый лидером другого заокеанского государства», – резюмировал российский дипломат.

Москва, Иван Бабурин

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