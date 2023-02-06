Генсек ООН заявил о росте эскалации и призвал ядерные державы не применять атомное оружие

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, рассказывая в Генассамблее о своих приоритетах на 2023 год, в понедельник, 6 февраля, заявил, что из-за ситуации на Украине мир скатывается к «более широкомасштабной войне» и обратился к ядерным державам не применять первыми атомное оружие, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Гутерриш сказал: «Перспективы мира продолжают уменьшаться. Шансы на дальнейшую эскалацию и кровопролитие продолжают расти. … Я боюсь, как бы мир не скатывался в более масштабную войну. Планете нужен мир. Мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом».

Также генсек ООН призвал ядерные державы отказаться от применения атомного оружия первыми, а в итоге – полностью отказаться от применения этого вида вооружений.

«Страны, обладающие ядерным оружием, должны отказаться от применения первыми этого ужасного оружия. По сути, они должны отказаться от любого использования, в любое время и в любом месте. … «Тактическое» применение ядерного оружия абсурдно. Мы подвергаемся наибольшему за десятилетия риску ядерной войны, которая может начаться случайно или преднамеренно. Нам необходимо положить конец угрозе, исходящей от 13 000 единиц ядерного оружия, хранящихся в арсеналах по всему миру», – подчеркнул генеральный секретарь ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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