На Украине призвали Зеленского проявить свое «лидерство» и предоставить «план Б»

Глава фракции в Верховной раде «Батькивщина» Юлия Тимошенко в среду, 27 декабря, призвала президента Украины Владимира Зеленского проявить свое «лидерство» и предоставить «план Б» по выходу из «сложного, трагического положения», – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Тимошенко написала: «Я хочу обратиться к президенту и попросить его. …Лоб в лоб, как сегодня идет этот бой, Украине будет очень трудно вести долговременные затяжные войны. И потому я прошу президента: предложите стране «план Б» нашей победы. Предложите выход из этого сложного, достаточно трагического положения. Проявите свое лидерство. Мы должны действовать четко, рационально, стратегически и победно. А не идти в глухой угол, если кому-то это нравится».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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