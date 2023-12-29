Штат Мэн запретил Трампу участвовать в праймериз

Госсекретарь американского штата Мэн Шенна Беллоуз запретила экс-президенту Дональду Трампу участвовать в праймериз на территории штата. Решение пока не вступило в силу, команда кандидата намерена его обжаловать, передает CNN.

Беллоуз назвала восстанием события января 2021 года, в ходе которых Трамп «намеревался спровоцировать беззаконные действия», чтобы остановить передачу власти. Чиновник применила 14-ю поправку и заявила, что Трамп не может претендовать на президентское кресло.

«Я не легко пришла к такому выводу, ведь еще ни одного кандидата не лишали доступа к избирательным бюллетеням на этом основании. Но и ни один кандидат в президенты прежде не участвовал в восстании», – сказала Беллоуз.

Решение пока не вступило в силу, идет срок на обжалование. Команда Трампа заявила, что воспользуется своим правом и оспорит решение. Крайний срок подачи жалобы – 17 января.

Телеканал отметил, что многие штаты пока не рассматривают иски об исключении Трампа из праймериз в ожидании указаний от Верховного суда.

Ранее суд в Колорадо со ссылкой на 14-ю поправку к Конституции США потребовал вычеркнуть имя Трампа из бюллетеней республиканских партийных праймериз в штате. Аналогичные иски поданы в суды 16 штатов.

Огаста, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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