Суды еще 16 штатов получили требования снять Трампа с выборов

Суды в 16 штатах получили иски с требованием запретить экс-президенту США Дональду Трампу участие в праймериз от Республиканской партии. Предвыборный штаб кандидата заявил, что будет обжаловать подобные решения, пишет New York Times.

Авторы исков заявили, что Трамп связан с беспорядками в Капитолии 6 января 2021 года, поэтому не может претендовать на пост главы государства.

Суды в Аризоне и Мичигане отказались принимать подобные иски, но постановления обжаловали. Против участия Трампа в выборах также выступили в Орегоне, Нью-Джерси, Висконсине, Неваде, Нью-Йорке, Нью-Мексико, Южной Каролине, Техасе, Вермонте, Вирджинии, следует из данных правовой фирмы Lawfare.

В предвыборном штабе Трампа намерены приостановить действие любых судебных запретов до 4 января, чтобы получить указания от Верховного суда США. Помощники экс-президента также готовят апелляцию на решение Верховный суд штата Колорадо.

Суд в Колорадо также сослался на 14-ю поправку к Конституции США и потребовал вычеркнуть имя Трампа из бюллетеней республиканских партийных праймериз в штате.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube