Суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в президентских выборах

Суд в Колорадо запретил Дональду Трампу участвовать в праймериз на территории штата. Подобные дела рассматривались и в других штатах, но это первое такое решение. У бывшего президента есть две недели, чтобы обжаловать вердикт.

Решение принято на основании 14-й поправки к Конституции США. Трампа обвиняют в организации мятежа в начале января 2021 года. Миллиардер не имеет права избираться на должность главы государства и должен быть вычеркнут из бюллетеней республиканских партийных праймериз в штате, передает NYT.

«Большинство судей считают, что Трамп не имеет права занимать пост президента. <...> Было бы неправомерным со стороны государственного секретаря Колорадо включить его в качестве кандидата на праймериз», – цитирует газета постановление суда. У экс-президента есть время до 4 января, чтобы подать апелляцию в Верховный суд США.

Стоит отметить, что суд Колорадо, который состоит исключительно из демократов, первым встал на сторону активистов, подавших многочисленные судебные иски. «По всей стране были поданы десятки таких исков, и около 18 из них были либо отклонены, либо отозваны истцом. Так что это действительно исключение», – сказал CNN аналитик Эли Хониг.

6 января 2021 года толпа сторонников Трампа ворвалась в здание Конгресса, пытаясь сорвать утверждение победы на президентских выборах демократа Джо Байдена. Тогда палата представителей объявила Трампу импичмент в связи со штурмом Капитолия, однако сенат не оказал достаточной поддержки этой инициативе. В результате политик стал фигурантом уголовного дела, которое рассматривается в суде в Вашингтоне.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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