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Суд разрешил Дональду Трампу участвовать в выборах президента США

Дональд Трамп Фото: Pixabay

Суд в Мичигане не поддержал исключение Дональда Трампа из бюллетеней на первичные выборы в штате. Об этом сообщает Associated Press.

Миллиардера пытались исключить из списка кандидатов за его действия в ходе штурма Капитолия в январе 2021 года. Заявители указывали на третью статью 14-й поправки Конституции США, которая запрещает бывшим чиновникам, участвовавшим в мятеже или восстании против государства, избираться на государственные посты без одобрения обеих палат конгресса.

«Судья штата Мичиган постановил, что бывший президент Дональд Трамп останется в первичных избирательных бюллетенях штата», – пишет AP.

6 января 2021 года толпа сторонников Трампа ворвалась в здание Конгресса, пытаясь сорвать утверждение победы на президентских выборах демократа Джо Байдена. Тогда палата представителей объявила Трампу импичмент в связи со штурмом Капитолия, однако сенат не оказал достаточной поддержки этой инициативе. В результате политик стал фигурантом уголовного дела, которого рассматривают в суде в Вашингтоне.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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