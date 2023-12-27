В 2024 году возможна ликвидация террористической организации «Украина» – Анатолий Вассерман

В 2024 году может завершиться ликвидация террористической организации «Украина». Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман. При этом, по его оценке, Россию ждет множество потрясений, организованных США, от которых сами американцы больше всего и пострадают.

«Для нас 2023-й – это год укрепления, а для наших стратегических конкурентов – это год углубления, в том смысле, что мы за этот год доказали свою способность решать все поставленные задачи, причем – решать в рабочем режиме без резких потрясений, без сверхмобилизации. Ну а наши конкуренты своими разнобезобразными действиями ухудшили свое положение гораздо сильнее, чем намеревались ухудшить наше», – подчеркнул Вассерман.

Как считает парламентарий, обе тенденции будут актуальны в 2024 году, на что, безусловно, повлияют запланированные на октябрь выборы президента США. «Руководство Демократической партии Соединенных государств Америки, с одной стороны, резко ухудшило положение самих США и поэтому они не имеют шанса удержать власть законными способами, а с другой – совершило несколько явных преступлений, что когда вылетит из власти, то очень скоро отправится под суд. Поэтому оно сделает все от него зависящее, чтобы зацепиться за власть зубами и когтями, чтобы совершить любые мыслимые или немыслимые преступления лишь бы остаться во власти», – пояснил он.

«Тут, как сказал товарищ Саахов в фильме «Кавказская пленница»: либо я её веду в ЗАГС, либо она меня – к прокурору. Саахов, как вы помните, совершил преступление, в общем-то, по тогдашним советским законам наказуемое всего несколькими годами лишения свободы. А стратегические наши конкуренты натворили всякого по американским законам на несколько веков отсидки на каждого. Там система назначения уголовных наказаний не предусматривает поглощения… Поэтому там не то, что старшему Байдену до конца срока не дожить, но и младшему. С учетом всего этого нас ждет еще множество потрясений, так или иначе организованных Соединенными государствами Америки. Но еще раз повторю, в любом случае, каковы бы ни были эти потрясения, им будет гораздо хуже, чем нам», – уточнил депутат.

Говоря о прогнозах на 2024 год, Вассерман назвал главным событием «уже вполне предсказуемое» – это результат выборов президента РФ, которые намечены на 17 марта.

При этом парламентарий допустил, что в следующем году может завершиться специальная военная операция. «Главное событие, не обязательное, но весьма вероятное – это завершение ликвидации террористической организации «Украина». Именно террористической организации. Не буду рассказывать во всех подробностях, но у меня есть несколько публикаций, объясняющих почему любая попытка осуществить старую польскую фальшивку «Украина – не Россия» неизбежно оборачивается террором сперва против русского большинства жителей тех земель, где эту фальшивку пытаются осуществить, ну а потом по возможности против остальных русских. Так вот, это не гарантировано, поскольку запаса прочности НАТО хватит по разным оценкам на срок от года до пяти. Но это весьма вероятно, поскольку у НАТО хватает и других проблем и, соответственно, вовсе не обязательно они весь свой запас прочности будут расходовать на поддержание авантюры Байдена», – считает он.

«Несомненно ещё очень важное событие для нас – это продолжение строительства единого евразийского рынка. Этим мы занимаемся сразу на нескольких направлениях. И можно не сомневаться, что этот евразийский рынок принесет нам очень много разнообразной пользы, в том числе, не только в денежном выражении, но и в политическом плане», – отметил Вассерман.

По его словам, России предстоит ещё очень много сделать, и это потребует усилий всех граждан. «Помнится, когда Черчилль впервые возглавил Британское правительство в 1940 году, он в своей вступительной речи заявил: я не могу вам пообещать ничего, кроме тяжкого труда, пота, крови и слез. Так вот – слезы не обещаю, но трудиться нам всем придется тяжко и до пота. А без труда всё равно ничего не получится», – заключил Вассерман.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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